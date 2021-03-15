Превышение эпидемического порога по ОРВИ зарегистрировали в Якутии

Серьезное превышение эпидемического порога по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) зарегистрировано за неделю в Якутии. Чаще всего болеют дети трех-шести лет.

По данным Роспотребнадзора, на карантин закрыли 14 групп в детских садах Якутска. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia. Циркуляция вирусов гриппа в республике не выявлена.

За неделю в регионе провели почти 9,4 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Специалисты Роспотребнадзора отмечают снижение заболеваемости.

Неделей ранее сообщалось о резком росте заболеваемости ОРВИ в Иркутской области. В регионе зарегистрировано почти 12,3 тыс. случаев болезни среди детей.