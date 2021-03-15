Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин утвердил состав президентского совета по науке и образованию
Мир
Угандийский штамм коронавируса обнаружили в Латвии
Экономика
Telegram разместил пятилетние бонды на $1 млрд
Мир
В Киеве приняли стратегию по «возвращению» Крыма
Мир
В ВОЗ начали проверку случаев тромбоза у привитых вакциной AstraZeneca
Мир
Постпред США при ООН призвала не признавать предстоящие в Сирии выборы
Авто
Toyota выпустит новый кроссовер для Европы
Мир
Италия и Франция вслед за ФРГ приостановили использование вакцины AstraZeneca
Мир
ВМС Украины получили первые ракетные комплексы «Нептун»

Превышение эпидемического порога по ОРВИ зарегистрировали в Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Серьезное превышение эпидемического порога по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) зарегистрировано за неделю в Якутии. Чаще всего болеют дети трех-шести лет.

По данным Роспотребнадзора, на карантин закрыли 14 групп в детских садах Якутска. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia. Циркуляция вирусов гриппа в республике не выявлена.

За неделю в регионе провели почти 9,4 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Специалисты Роспотребнадзора отмечают снижение заболеваемости.

Неделей ранее сообщалось о резком росте заболеваемости ОРВИ в Иркутской области. В регионе зарегистрировано почти 12,3 тыс. случаев болезни среди детей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021