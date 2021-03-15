Telegram разместил пятилетние бонды на $1 млрд

Telegram Group разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, размещение прошло по цене номинала. Таким образом, компании удалось привлечь $1 млрд. Об этом сообщил РБК источник, получивший удовлетворение своей заявки, в понедельник, 15 марта.

По данными терминала Bloomberg на 15 марта, мессенджер привлек $1 млрд под 7%, минимальный лот для участия составлял $500 тыс. Номинал одной бумаги — $1 тыс. Мессенджер выплатит купоны в сентябре этого года.

Облигации были размещены 12 марта — до 2026 года.

О том, что книга заявок на облигации компании закрылась на прошлой неделе, агентству также рассказал источник на финансовом рынке.

Мессенджер начал размещать пятилетние облигации на прошлой неделе, книга заявок была открыта 9 марта. Купонный период составляет полгода.

Одним из условий выпуска облигаций является то, что они предоставляют владельцам возможность конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения компании в случае проведения IPO.

Организатором размещения стал Telegram, в России агентом размещения — VTB Capital и Aton, отмечает сайт Cbonds. Источник РБК заявил, что еще одним агентом стал «Альфа-Капитал».

Представители всех инвестиционных структур отказались от комментариев.

О том, что Telegram Group размещает облигации, стало известно в феврале. Компании нужны средства для развития мессенджера и возврата денег инвесторам в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), которую так и не запустили, писала газета «Коммерсант».

Опрошенные «Известиями» в начале марта эксперты рассказали, что иск от инвесторов TON может грозить Telegram арестом счетов и имущества, а также отключением дата-центров мессенджера.

В конце февраля фонд Da Vinci Capital потребовал от компании компенсировать $100 млн, вложенные в так и не запущенную блокчейн-платформу, писал Forbes со ссылкой на собственные источники в фонде. Инвестор грозился подать в суд, если деньги не вернут за две недели.

Эти средства фонд инвестировал в TON в 2018 году. Тогда проект в общей сложности привлек $1,7 млрд от 171 инвестора. В 2020 году основатель проекта Павел Дуров объявил, что блокчейн-платформу не запустили.