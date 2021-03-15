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Свидетель назвал причину перестрелки в «Москва-Сити» в 2017 году

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Причиной перестрелке в комплексе «Москва-Сити» в 2017 году стал неправильно припаркованный автомобиль предпринимателя Гавриила Юшваева. Об этом рассказал в ходе допроса в Пресненском суде Москвы свидетель, бизнесмен Дмитрий Павлов.

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«Как я понял, причиной конфликта, который перерос в стрельбу, стала чья-то неправильно припаркованная машина. Как впоследствии я выяснил, она принадлежит владельцу башни «Око» Гавриилу Юшваеву», — приводит показания свидетеля ТАСС.

По словам Павлова, он отмечал 50-летний юбилей в ресторане, расположенном в башне «Око». Для каждого из гостей, включая Юшваева, было приготовлено отдельное место на подземной парковке.

Свидетель подчеркнул, что у некоторых гостей могли быть при себе оружие и охрана. Мероприятие прервали после 50 минут из-за перестрелки, звуки доносились снизу, первоначально собравшиеся приняли их за шум петард.

Кроме того, Павлов опознал одного из подсудимых в зале суда — Магомеда Исмаилова, предположив, что это охранник Юшваева. Бизнесмен добавил, что лично знает потерпевших по делу, включая двух сотрудников центра спецназначения ФГУП «Охрана» Росгвардии Дмитрия Якобсона и Дмитрия Иванчева.

В ноябре 2017 года драка со стрельбой произошла в «Москва-Сити». В результате стрельбы пострадали шесть сотрудников ЧОПа. Другие участники драки скрылись с места происшествия на автомобилях Maybach, Toyota и Lexus. В столице был объявлен план «Перехват». В итоге полиции удалось задержать 30 человек.

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