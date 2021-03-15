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Авиарейсы возобновили с севера Сахалина в Хабаровск

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В Сахалинской области возобновили рейсы, связывающие Оху и Хабаровск. Перелеты были приостановлены в связи с распространением коронавируса.

Самолеты будут совершать рейсы дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Первый рейс был выполнен 15 марта. Поручение возобновить авиасообщение дал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, сообщает ИА SakhalinMedia.

Глава региона отмечает важность рейсов, особенно перед приемной кампанией в учебных заведениях. Жители севера Сахалина смогут беспрепятственно перемещаться на материк в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.

Ранее сообщалось о запуске пассажирского авиарейса по маршруту Магадан-Ягодное-Магадан. Полет длится полтора часа в одну сторону.

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