Авиарейсы возобновили с севера Сахалина в Хабаровск

В Сахалинской области возобновили рейсы, связывающие Оху и Хабаровск. Перелеты были приостановлены в связи с распространением коронавируса.

Самолеты будут совершать рейсы дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Первый рейс был выполнен 15 марта. Поручение возобновить авиасообщение дал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, сообщает ИА SakhalinMedia.

Глава региона отмечает важность рейсов, особенно перед приемной кампанией в учебных заведениях. Жители севера Сахалина смогут беспрепятственно перемещаться на материк в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.

Ранее сообщалось о запуске пассажирского авиарейса по маршруту Магадан-Ягодное-Магадан. Полет длится полтора часа в одну сторону.