Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Оренбургской области

На заседании правительства Оренбургской области было принято решение о строительстве нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Абдулино. Стоимость проекта превышает 20 млн рублей.

Известно, что ФОК открытого типа построят в этом году в парке культуры и отдыха «Заречный». На территории комплекса под открытым небом будут установлены уличные тренажеры, сборно-разборная трибуна на 100 мест, а также выложены беговые дорожки и игровое поле с искусственным покрытием. Об этом информирует 56orb.ru. Планируется оборудовать уличные стойки для волейбола, хоккейные борта и ворота, а также баскетбольную ферму и ворота для мини-футбола.

Ранее центр развития архитектуры и городской среды Оренбургской области объявил тендер на 45 млн рублей. До 20 мая подрядная организация должна оформить концепцию благоустройства семи городов. Речь идет об Орске, Медногорске, Абдулино, Гае, Кувандыке, Сорочинске и Ясном. Помимо разработки концепции подрядчик должен информировать жителей о предстоящих работах, организовывать встречи по обсуждению проектов.