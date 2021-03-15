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Постпред США при ООН призвала не признавать предстоящие в Сирии выборы

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Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд призвала международное сообщество не признавать легитимность предстоящих президентских выборов в Сирии. Об этом она сообщила в понедельник, 15 марта, на заседании Совета Безопасности ООН. Трансляция брифинга велась в YouTube.

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«Я призываю международное сообщество не обманываться предстоящими президентскими выборами в Сирии. Они не будут ни честными, ни свободными. Они не легитимизируют режим Асада, они не соответствуют требованиям резолюции 2254, в том числе относительно проведения под эгидой ООН и в соответствии с новой конституцией», — привели ее слова на портале «Газета.ру».

Резолюция №2254 была принята Советом безопасности ООН 18 декабря 2015 года. Документ призывает к прекращению огня и политическому урегулированию ситуации в Сирии.

Президентские выборы в Сирии пройдут весной-летом текущего года.

Накануне, 14 марта, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продолжит санкционный режим против Сирии, если продолжатся репрессии в отношении оппозиции и не будет прогресса в урегулировании конфликта. По его словам, Евросоюз по-прежнему хочет единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства и готов поддержать свободные выборы под наблюдением ООН.

Боррель отметил, что Евросоюз «готов укрепить диалог между всеми международными участниками, имеющими влияние на сирийский кризис», и призывает на конференции, которая пройдет 29 и 30 марта в Брюсселе под эгидой ООН, подтвердить поддержку политического решения в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.

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