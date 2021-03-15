На Курском направлении МЖД возобновилось нормальное движение поездов

Поезда Курского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2, следующие в сторону области, возобновили остановки на участке Царицыно — Подольск. Об этом сообщили в понедельник, 15 марта, в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Остановившийся ранее поезд отбуксирован вспомогательным локомотивом. Остальные поезда продолжили движение. Будьте внимательны: для ввода в график будут внесены точечные корректировки в расписание. Следите за объявлениями», — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот же день сообщалось, что из-за незапланированной остановки электрички на МЦД-2 и Курском направлении МЖД задерживались поезда в сторону области, а на участке Царицыно — Подольск поезда следовали без остановок, пишет РИАМО.

Ранее, 20 февраля, сообщалось, что в Подмосковье мужчина погиб, попав под поезд в районе железнодорожной станции Серпухов. В пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области попросили граждан не переходить пути в неположенном месте, а также не заходить за линию безопасности у края платформы.