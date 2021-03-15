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Эксперт оценил последствия от падения курса биткоина

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Снижение курса биткоина с $61 тыс. до $55 тыс. является коррекцией, которая стимулирует приток «свежей крови» на рынок. Об этом рассказал «Известиям» основатель платформы стабильных криптовалют STASIS Григорий Клумов в понедельник, 15 марта.

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«Бычий рынок (растущий. — Ред.) невозможен без коррекций. Коррекции стимулируют приток «свежей крови» на рынок, позиции закрывают наименее оптимистично настроенные инвесторы. Биткоин довольно уверенно получает помощь после снижения к $55 тыс.», — сказал он.

Считается, как отметил Клумов, что коррекция переросла в разворот тренда только тогда, когда курс падает ниже предыдущего минимума, который на данный момент находится на уровне $45 тыс.

Отвечая на вопрос, может ли говорить такое снижение котировок биткоина о его перекупленности или о том, что его цена завышена, эксперт отметил, что в ситуации с этой криптовалютой «не существует понятия «справедливой цены». Биткоин, по его словам, «стоит столько, сколько за него готовы заплатить».

Основатель STASIS подчеркнул, что нынешняя рыночная среда такова, что капитала на рынках больше, чем направлений для его инвестиций. Он добавил, что президент США Джо Байден утвердил «новый пакет стимулов», и американцы получат очередные выплаты на свои счета. Кроме того, фонды по-прежнему заинтересованы в биткоине, поэтому в настоящее время говорить о перекупленности, которая граничит с обвалом рынка, скорее преждевременно.

«$55 тыс. кажется тем уровнем локального минимума, где можно ожидать усиления покупок со стороны инвесторов, которые ожидают дисконта», — сказал специалист, отвечая на вопрос, до какого минимума может опуститься биткоин во время коррекции курса на фоне роста.

Ранее в понедельник цена биткоина, который 13 марта впервые стоил более $60 тыс., рухнул более чем на 7% — до $55,9 тыс. В минувшую пятницу эта криптовалюта росла в цене на 5,77% — до $60 104.

В феврале аналитики, опрошенные «Известиями», спрогнозировали падение стоимости этой криптовалюты до $30 тыс. Главными причинами назывались критика со стороны главы минфина США Джанет Йеллен, а также фиксация прибыли цифровой валюты и плавный выход из кризиса.

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