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Опубликовано фото Навального в колонии

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В Instagram блогера Алексея Навального 15 марта появилось его фото, сделанное в исправительной колонии во Владимирской области, где он в настоящее время отбывает наказание по делу о мошенничестве.

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Информацию о том, что Навальный находится в ИК-2 в Покрове, подтвердили также его адвокаты.

«Мы посетили Навального в ИК-2. Он действительно находится там. Жалоб на нарушения у Навального нет, он бодр и весел», — приводит ТАСС слова адвоката Навального Ольги Михайловой.

Михайлова сообщила, что вместе со вторым юристом блогера Вадимом Кобзевым была допущена к Навальному, который вместе с пятью другими заключенными находится в карантинной камере.

25 февраля стало известно, что Навального этапировали из московского СИЗО-1 «Матросская тишина», где он находился с 17 января. 28 февраля Навального доставили в исправительную колонию во Владимирской области.

В начале февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный в 3,5 года колонии общего режима по делу компании «Ив Роше». Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене условного срока реальным. В колонии блогер должен провести 2,5 года.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в качестве обеспечительной меры призвал Москву немедленно освободить блогера из-под стражи.

В свою очередь в Минюсте России исключили возможность освобождения блогера, которого осудили по делу «Ив Роше», отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

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