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Генеральную уборку Белгорода обещают завершить к 15 апреля

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В Белгороде продолжается генеральная уборка городских территорий, к которой приступили в начале марта. Завершить работу коммунальщики планируют к 15 апреля, рассказали в мэрии.

В понедельник, 15 марта, в центре Белгорода и на Харьковской горе были задействованы 10 бригад со спецтехникой. Работы продолжаются весь световой день, пишет «Бел.Ru».

По словам заместителя гендиректора управления «Белгородблагоустройство» Сергея Шиянова, дороги чистят от песка и смета, газоны и пешеходные зоны — от мелкого мусора. Также рабочие кронируют деревья, обрезают кустарники и многолетники, моют светофоры и дорожные знаки.

В феврале сообщалось о планах мэрии Белгорода снести незаконные постройки на территории города. Общая стоимость работ составит до 1,5 млн рублей. Кроме того, до 2023–2025 годов в городе планируется снос 16 многоквартирных домов. Пока решается вопрос о расселении 386 жильцов.

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