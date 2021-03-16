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В понедельник, 15 марта, состоялась акция, посвященная памяти воинов 201-й Латышской стрелковой дивизии Красной армии. Подоплека ее в том, что мы всё чаще видим чествования нацистских латышских частей и совершенно забываем о том, что латыши сражались и в добровольческих формированиях в составе Красной армии на стороне Советского Союза. 201-я Латышская дивизия стала первой национальной воинской частью Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Ее формирование началось 3 августа 1941 года в Гороховецких лагерях неподалеку от города Горького.

Первоначально дивизия называлась Латвийской, но уже в августе в официальных документах она значится Латышской. В отличие от многих линейных стрелковых дивизий Красной армии, Латышская дивизия на 60–100% (в разные периоды) была укомплектована добровольцами. То есть ошибочно думать, что латыши сражались только на одной стороне фронта — фашистской. В Латвии было много сознательных людей, которые понимали, что, в отличие от Советского Союза, который предоставил потом Латвии статус республики, Третий рейх не пошел бы на такие условия.

5 октября 1942 года 201-я дивизия стала 43-й гвардейской с вновь присвоенным названием Латышская. Тут надо понимать, что гвардейский статус просто так не давался, и не каждая советская воинская часть его удостаивалась. А 201-я Латышская дивизия получила его за проявленные мужество и стойкость, героизм личного состава в боях.

Боевой путь уже 43-й гвардейской стрелковой дивизии тоже очень интересен. Многим может показаться, что раз соединение латышское, то и сражаться оно должно было в Прибалтике. Но начала она с боев под Москвой, с Наро-Фоминско-Боровской операции в 1942 году. 13 декабря Латышская дивизия была включена в 33-ю армию под командованием генерал-лейтенанта Михаила Ефремова, готовившуюся к наступлению на реке Нара у города Наро-Фоминска на центральном участке Западного фронта. 33-я армия получила задачу наступать на Боровск, Малоярославец и Верею и в дальнейшем выйти в тыл можайской группировки противника.

А вот до своих исторических земель на севере стрелковая дивизия (уже под названием 43-я гвардейская) добралась только к 1944 году. Последней ее боевой операцией стала Рижская, в результате которой советские войска нанесли поражение силам группы армий «Север» и практически полностью освободили территорию Латвии от немецких войск. После этого дивизия осталась в Риге нести гарнизонную службу. Это было прозорливое решение советского командования, поскольку наладить контакт с местным населением латышские военные смогли бы лучше, чем русские. Там же дивизия встретила Победу в войне.

Вспоминать о роли 201-й Латышской стрелковой дивизии в Великой Отечественной войне сейчас крайне необходимо. Важно показать, что большое число этнических латышей освобождали свои земли от нацистов, сражаясь на стороне Советского Союза. Сейчас мы видим, что в современной Латвийской Республике предпочитают чествовать эсэсовцев, которые охраняли концентрационный лагерь Саласпилс. Отдельные люди пытаются поставить в один ряд советского освободителя и нацистского карателя. Добиться того, чтобы СССР в глазах всего мира встал в один ряд с Третьим рейхом, что автоматически позволит списать со счетов приговор Нюрнбергского трибунала, а вместе с ним и все соглашения, достигнутые со странами-союзницами после Победы. То есть изменить мировой порядок, наследниками которого мы с вами сейчас являемся.

Мы же не можем сказать, что все латвийцы были на стороне врага. 201-я Латышская стрелковая дивизия Красной армии — это свидетельство того, что были люди, которые не терпели доктрину Гитлера, желали своей Родине свободы и уничтожения тирании даже ценой своей жизни.

Автор военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

Справка «Известий»

Захоронение воинов 201-й Латышской стрелковой дивизии в Наро-Фоминском районе — одно из самых крупных, рассказали «Известиям» в Российском военно-историческом обществе. Оно появилось в декабре 1941 года. Здесь покоятся бойцы, которые принимали участие в освобождении Наро-Фоминска и не допустили врага к Москве. В 1950 году из деревень Ивановка и Афанасовка в эту братскую могилу перезахоронили 364 солдата и сержанта Советской армии.

Изначально на месте захоронения был установлен бетонный монумент в форме пирамиды. А 9 мая 1975 года в торжественной обстановке был открыт новый памятник и установлены мемориальные плиты, на которых увековечили фамилии, имена и отчества погребенных здесь воинов. В 2015 году была проведена реконструкция мемориала. В настоящее время в воинском захоронении покоятся 952 человека, 448 из которых остались безымянными.

Что касается имен, вошедших в историю, это прежде всего Янис Вилхелмс — младший лейтенант, снайпер, который командовал дивизией. Он Герой Советского Союза, с февраля по апрель 1942 года лично уничтожил 116 солдат и офицеров врага. Из известных бойцов можно выделить Индрикиса Леманиса, политработника, будущего латышского советского писателя, а также Оярса Аболса, комсомольца-подпольщика, в мирной жизни — латвийского художника и искусствоведа.

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