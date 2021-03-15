Несколько поездов задерживаются на Курском направлении МЖД и МЦД-2

Несколько поездов, следующих в сторону области, задерживаются из-за незапланированной остановки электрички на МЦД-2 и Курском направлении МЖД. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщила в понедельник, 15 марта, в Telegram.

«Будьте внимательны: поезда D2 и Курского направления в сторону области временно объезжают поезд по другому пути и следуют без остановок от Царицыно до Подольска», — говорится в сообщении.

Задержки связаны с остановкой пригородного поезда на участке Красный Строитель — Щербинка, пишет «Москва 24».

В ближайшее время остановившийся поезд уберут вспомогательным локомотивом, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 20 февраля, сообщалось, что в Подмосковье мужчина погиб, попав под поезд в районе железнодорожной станции Серпухов. В пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области попросили граждан не переходить пути в неположенном месте, а также не заходить за линию безопасности у края платформы.