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Модель постинтернатного сопровождения для детей-сирот обновят в Коми

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В Республике Коми намерены обновить модель сопровождения детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет. Соответствующий проект изменений в законодательство находится сейчас на портале общественных обсуждений нормативных актов.

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Как сообщает молодежный портал Коми «Твоя параллель» со ссылкой на республиканское министерство образования, науки и молодежной политики, в регионе работают 10 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все они находятся в ведении минобрнауки. Еще одна организация соцобслуживания — Кочпонский психоневрологический интернат, подведомственный минтруда.

Согласно данным на 1 января 2021 года, в данных организациях воспитываются 735 детей. В прошлом году их насчитывалось 766, а в 2019-м — 793. Ежегодно из учреждений выпускаются 110 подопечных. Еще 2293 несовершеннолетних находятся в замещающих семьях. Каждый год совершеннолетия достигают около 230 детей,. пишет ИА «Комиинформ».

Существующая модель сопровождения детей-сирот устарела и требует изменений, считают в минобрнауки. Проект находится на портале общественных обсуждений нормативных актов, где каждый желающий может внести свои предложения.

Исходя из статистики, постинтернатное сопровождение в Коми ежегодно необходимо для 300 выпускников.

Летом прошлого года сообщалось, что правительство Коми подготавливает программу поэтапной ликвидации задолженности по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Программа предусматривает выделение средств на покупку жилья детям на период до 2025 года.

Осенью того же года стало известно, что «Общероссийский народный фронт» направил вице-премьеру Татьяне Голиковой инициативу с предложением о введении нового вида льготной ипотеки под 2–6% годовых для детей-сирот.

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