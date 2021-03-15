Армия США самостоятельно вывела из Европы треть ядерного арсенала

По данным немецкой газеты Die Zeit, США вывели из Европы треть своего ядерного арсенала. Количество водородных бомб сократили со 150 до 100 единиц. Данные газете передали из Федерации американских ученых, передает телеканал «Известия». Журналистов возмущает отсутствие политической реакции. Ситуацию власти ЕС и США никак не комментируют. В статье указывают, что бомбы перестали быть предметом торгов в переговорах по поводу контроля за вооружением. СМИ уверяют: ядерный арсенал — пережиток холодной войны.

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