В Норвегии врач умер после вакцинации препаратом AstraZeneca

В Норвегии умер медик, которого ранее госпитализировали из-за ухудшения состояния после прививки препаратом компании AstraZeneca. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил на пресс-конференции директор норвежского Агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен.

«Врачу сделали прививку за неделю до того, как его госпитализировали в больницу из-за осложнений, связанных с образованием тромбов. Он был одним из трех медицинских работников, которые попали в клинику после вакцинации препаратом AstraZeneca. В больнице сообщили, что один из пациентов скончался», — передает слова специалиста издание Adresseavisen.

По словам Мадсена, у всех трех пациентов наблюдается редкая картина болезни — низкое содержание тромбоцитов, тромбы в мелких и крупных сосудах, а также кровоизлияние. Некоторые случаи с подобным течением заболевания были зарегистрированы в других европейских странах.

«Мы попросили, чтобы весь медицинский персонал сообщал о подобных случаях незамедлительно. В данный момент клиника выясняет, существует ли схожесть в картине болезни трех госпитализированных пациентов, у которых появились тромбы», — добавил Мадсен.

11 марта стало известно, что власти Италии, Норвегии и Исландии из соображений предосторожности приняли решение приостановить использование препарата компании AstraZeneca для вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили регуляторы стран. Такая мера была принята после того, как в Дании женщина скончалась после прививки данной вакциной.

Директор по инфекционному контролю Норвежского института здравоохранения Гейр Бухольм отметил, что страна будет ждать информации, есть ли связь «между вакциной и случаями образования тромбов». В Итальянском агентство по лекарствам (Aifa) также уточнили, что причинно-следственная связь между введением вакцины и произошедшим в Дании пока не установлена. Регулятор продолжает проводить проверку.