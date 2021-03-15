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Дешевые игрушки могут исчезнуть из онлайн-магазинов

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Дешевые китайские игрушки могут исчезнуть из продажи в России. В Евразийском экономическом союзе планируют пускать на рынок только ту зарубежную продукцию, которая соответствует техническим регламентам, сообщает телеканал «Известия». Сейчас в России и других странах сообщества не требуют соответствия товаров стандартам безопасности у онлайн-продавцов игрушек. Евразийская экономическая комиссия предлагает в порядке эксперимента применять технические регламенты ко всем детским товарам иностранных производителей, которые продаются в интернете, с 1 июля этого года и до конца 2022-го. Китайским игрушкам для допуска на наш рынок может понадобиться дополнительная экспертиза. А это значит, что цена самых дешевых товаров для детей неизбежно вырастет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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