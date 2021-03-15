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Вратарь «Рубина» Дюпин получил вызов в сборную России по футболу

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Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин в понедельник, 15 марта, поделился впечатлениями от новости о его вызове в сборную России на отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2022 года.

Ранее в этот же день тренерский штаб российской сборной огласил список футболистов, которые будут вызваны на сбор перед матчами против Мальты, Словении и Словакии в отборочном турнире ЧМ-2022, пишет газета «Спорт-Экспресс».

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«У нас сегодня восстановительная тренировка на базе, и после тренировки мне как раз позвонили. Получил поздравления от партнеров по команде, плюс телефон разрывается. На душе радость. Это новый вызов. Хочу спасибо сказать тренеру вратарей «Рубина» Сергею Викторовичу Козко, во многом это его заслуга, а также заслуга главного тренера Леонида Викторовича Слуцкого. Большое спасибо за то, что подняли меня на такой уровень», — цитирует футболиста сайт Sport24.

Он отметил, что ожидал приглашения в сборную России, но считал, что для этого ему необходимо еще проявить себя.

«Получилось, что вызвали уже сейчас, и я очень рад этому», — добавил спортсмен.

Сборная России по футболу проведет первый матч 24 марта на выезде с Мальтой. 27 марта команда сыграет дома со Словенией, тогда как 30 марта — в гостях со Словакией.

10 марта стало известно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил оставить нападающего «Зенита» Артема Дзюбу капитаном команды на предстоящих мартовских матчах отборочного турнира чемпионата мира –2022.

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