В S7 Airlines оценили темпы восстановления пассажиропотока в РФ

Восстановление пассажиропотока на внутреннем рынке России идет активно, однако на международных линиях ситуация остается неопределенной. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил «Известиям» представитель авиакомпании S7 Airlines.

Также он добавил, что темпы восстановления пассажиропотока достаточно низкие.

Ранее в этот день Росавиация сообщила о том, что пассажиропоток российских авиакомпаний в феврале этого года сократился на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Также отмечалось, что пассажирооборот в прошлом месяце снизился на 51% и составил 10,22 млрд пассажирокилометров.

При этом в ведомстве указали на то, что в феврале у авиакомпании «Победа» отмечается рост объемов авиаперевозок: она обслужила 845 тыс. пассажиров, что на 3% выше, чем в этот месяц 2020 года.

В свою очередь услугами авиаперевозчика «Сибирь» в феврале воспользовались 1,06 млн пассажиров, что на 15% меньше по сравнению с объемами за аналогичный период прошлого. «Аэрофлот» в прошлом месяце перевез 993 тыс. пассажиров (–60%), «Уральские авиалинии» ― 403 тыс. пассажиров (–33%), а авиакомпания «Россия» ― 400 тыс. пассажиров (–21%).

12 марта руководитель Росавиации Александр Нерадько рассказал, что, несмотря на незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у перевозчиков, российские авиакомпании не обладают признаками банкротства.

Днем ранее заместитель генерального директора «Аэрофлота» заявил, что рынок внутренних авиаперевозок по России может восстановиться во второй половине 2022 ― начале 2023 года.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте в связи с ситуацией с коронавирусом. Позднее постепенно ограничения на авиасообщение с рядом государств снимались.