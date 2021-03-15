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Больше десяти случаев незаконной продажи алкоголя выявили в Якутске

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За выходные в Якутске выявили 11 случаев незаконной продажи алкоголя. Спиртное изъяли в магазинах, барах и у частных лиц.

По данным полиции, девять фактов связаны с нарушением установленного времени реализации алкогольной продукции. В заведениях изъяли 62 л спиртного. Кроме того, факт незаконной продажи алкоголя выявлен во дворе на улице Каландаришвили. 37-летний мужчина осуществлял торговлю из собственного автомобиля. На месте изъято почти 87 л спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

В баре на улице Авиационной выявлен случай продажи спиртного несовершеннолетнему. Сотрудник не поинтересовался возрастом и документами клиента.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы о незаконной продаже алкоголя.

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