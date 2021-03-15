Эксперт дал рекомендации уволенным россиянам

Если человек собирается увольняться по собственной инициативе, то ему необходимо создать финансовый резерв, чтобы спокойно дожидаться первой зарплаты на новом месте. Об этом 15 марта заявил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«В случае увольнения по инициативе работодателя, для того чтобы человек чувствовал себя более или менее стабильно, в Трудовом кодексе предусмотрена выплата ему выходного пособия. Либо, когда он устраивается на работу, ищет ее. Если он зарегистрировался в службе занятости, там тоже выплачивается [пособие] небольшое, но выплачивается», — рассказал Сафонов в эфире «Радио Sputnik».

Он также посоветовал уволенным россиянам отказаться от завышенных ожиданий и долгого поиска работы. По словам эксперта, за время поисков можно потерять квалификацию, поэтому лучше временно устроиться на работу с более низким, но стабильным доходом.

«В любом случае, чтобы поддержать благосостояние семьи, нужно быть по-хорошему циничным. Можно достаточно долго искать работу, которая будет адекватна заработной плате и условиям, которые были раньше, и не найти ее и за это время потерять квалификацию», — добавил Сафонов.

Ранее, 10 марта, заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что рынок труда в Москве восстановился после локдауна, который вводили из-за коронавирусной инфекции. По его словам, количество вакансий, которые предлагаются на бирже труда, на коммерческих электронных ресурсах, превышает число предложений по рабочей силе.