Главный санврач Украины заболел COVID-19 после прививки AstraZeneca

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что заболел COVID-19 после вакцинации препаратом компании AstraZeneca. Об этом он написал на личной странице в Facebook в понедельник, 15 марта.

Уточняется, что после прививки прошло 12 дней.

«Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением», — отметил Ляшко.

Тем не менее санврач выразил уверенность в том, что заболевание будет протекать без осложнений. Как подчеркнул Ляшко, он ушел на больничный, однако надеется вскоре вернуться к работе.

Кроме того, врач указал на то, что разработанные вакцины против COVID-19 направлены на облегчение течения болезни.

9 марта стало известно, что Украина одобрила примирение китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac, разработанной китайской компанией Sinovac Biotech. Ранее, 23 февраля, в стране зарегистрировали вакцину Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford. Из Индии в страну доставили 500 тыс. доз препарата.

В первую очередь прививку делают врачам, однако многие из них это делать отказываются из-за недоверия к вакцине. В связи с этим, как сообщалось, дозы препарата приходится утилизировать. В министерстве здравоохранения Украины это объяснили правилами и особенностями упаковки вакцины.

1 марта экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что вакцина Covishield оказалась сомнительного качества. По его словам, «на вопросы, почему отказываются вакцинироваться, сотрудник одной из больниц с Прикарпатья отметил, что он пребывает в отчаянии» из-за некачественного препарата.