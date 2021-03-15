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ЕК опровергла переговоры с Россией по «Спутнику V»

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Производители российской вакцины «Спутник V» и Еврокомиссия не ведут переговоров об использовании препарата в Европе, заявил в ходе пресс-конференции в понедельник, 15 марта, официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан Де Кеерсмакер.

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«На данный момент я могу только повторить, что уже говорилось на прошлой неделе. Наша стратегия вакцинации — совместная… Еврокомиссия совместно со странами-членами может в любой момент договориться о расширении портфеля вакцин. На данный момент, как уже говорилось, переговоров между переговорщиками ЕС и разработчиком российской вакцины нет», — приводит «РИА Новости» его слова.

При этом в этот же день источник Reuters в Евросоюзе сообщил, что правительства стран ЕС рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками «Спутника V».

По его словам, для начала переговоров необходимы запросы от четырех стран объединения.

Ранее в понедельник глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил, что ЕМА может одобрить «Спутник V» не раньше мая.

В этот же день премьер-министр федеральной земли Бавария в Германии Маркус Зёдер указал, что EMA следует ускорить работу по оценке «Спутника V» и китайских вакцин.

17 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российская вакцина против коронавируса не производится в Европе, поэтому для ее разрешения в ЕС необходимы инспекции предприятий по ее производству.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

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