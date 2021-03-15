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Ватикан отказался благословлять однополые браки

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В Ватикане сообщили, что люди, которые заключают однополые браки, не могут рассчитывать на благословение церкви. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Конгрегации доктрины веры.

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«В некоторых церковных кругах распространяются проекты и предложения о благословении однополых пар. Ответ на вопрос «Обладает ли церковь полномочиями для их благословения» отрицательный», — отмечается в разъяснении.

Такое решение, по данным конгрегации, объясняется «незаконностью» благословления однополых союзов, так как те не соответствуют определению брака как союза между мужчиной и женщиной, способного «породить новую жизнь».

Тем не менее в заявлении допустили получение благословения отдельных представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Уточняется, что у Церкви есть право о заботе о секс-меньшинствах, целью которых является «взращивание своей веры» до получения «помощи в понимании воли Божьей в их жизни». В документе подчеркнули, что Церковь может «благословлять своих детей», однако отказывается «благословлять грех».

В октябре минувшего года папа римский Франциск впервые поддержал однополые гражданские союзы с того момента, как стал главой католической церкви. Как писало издание Daily Mail, понтифик заявил о праве представителей нетрадиционной сексуальной ориентации на семью и назвал их «детьми Божьими».

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