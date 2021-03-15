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Часть монастыря XVII века сгорела в Новгородской области

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Пожар произошел в Троицкой Реконьской пустыни в Любытинском районе. Огонь полностью уничтожил келейный братский корпус, сообщили в официальной группе монастыря в одной из соцсетей.

В сгоревшем помещении хранились почти вся одежда и обувь, запас постельного белья, мебель и посуда. Также уничтожены богослужебные книги XVIII–XIX веков. В обители эту потерю назвали невосполнимой.

Как пишет ИА FlashNord, пожарные приступили к тушению огня спустя три часа после поступления сигнала, поскольку Реконьская пустынь находится в отдалении от населенных пунктов. Добираться к ней около 8 часов по лесу.

В ГУ МЧС по Новгородской области рассказали, что общая площадь сгоревшей постройки составляет 36 кв. м. Пострадавших нет.

Реконьская пустынь была основана в 1680 году. На ее территории в конце XIX века построили Троицкий собор с колокольней.

11 марта сообщалось о крупном пожаре на территории Оранского Богородицкого мужского монастыря в Нижегородской области. Огонь вспыхнул в здании, где располагались конюшня и столярная мастерская. Площадь пожара составила 700 кв. м. Среди людей пострадавших нет, но лошадей спасти из огня не удалось.

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