Бешеная собака покусала женщину в Амурской области

Новый случай бешенства подтвержден в Амурской области. Больная собака успела покусать женщину, которая ее подкармливала.

Карантин по бешенству установлен в селе Заречном Архаринского района. По данным управления ветеринарии, в больницу обратилась женщина, которую покусала собака. По словам местной жительницы, она и раньше подкармливала пса, но животное внезапно проявило агрессию. Позже был найден труп собаки.

Врачи настояли проверить погибшее животное на бешенство. Ветеринарная лаборатория подтвердила факт заболевания, пишет Амурская служба новостей.

Специалисты напоминают, что особенно высок риск заражения бешенством в Бурейском и Архаринском районах, где бродячие собаки контактируют с дикой фауной. Вспышки бешенства периодически фиксируются среди волков и лисиц.

В начале марта сообщалось о введении карантина в Ростовской области. Бешенство выявили у домашней собаки.