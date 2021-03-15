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В Польше допустили введение локдауна из-за быстрого распространения COVID-19

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В Польше прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией за неделю составил 75%. При сохранении такой динамики возможно введение новых ограничительных мер по всей стране, сообщил в понедельник, 15 марта, глава минздрава республики Адам Недзельский.

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Он отметил, что в течение прошедшей недели в Польше ежедневно выявлялось около 11 тыс. заболевших коронавирусом, что на 75% больше, чем неделей ранее.

«Ситуация выглядит очень тревожной. Если мы столкнемся с таким ростом заболеваемости, последствиями будут решения в национальном масштабе. Если то, что произошло вчера, является исключением, мы все же можем рассматривать региональные сценарии», — цитирует министра Wroclawska.

По словам Недзельского, решение будет приниматься, исходя из динамики заболеваемости в ближайшие дни.

С начала пандемии в Польше выявили более 1,9 млн случаев COVID-19, передает RT.

24 февраля Недзельский объявил об ужесточении в стране ограничений в связи с пандемией коронавируса. Отмечалось, что в регионе на 100 тыс. жителей приходится 45 новых заболевших COVID-19 ежедневно при среднем показателе по стране 20 случаев.

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