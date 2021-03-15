Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Туризм
Горнолыжный сезон в Сочи продлили до 10 мая
Экономика
В правительстве задумались о расширении программы «Дальневосточный гектар»
Мир
Иран призвал США вновь присоединиться к ядерному соглашению
Интернет
Пользователей WhatsApp предупредили об ограничении функций
Политика
Матвиенко заявила о готовности РФ к диалогу с Советом Европы
Мир
На Украине увеличилась заполняемость реанимаций из-за COVID-19
Мир
Илон Маск стал «технокоролем» Tesla
Мир
Германия приостановила применение вакцины AstraZeneca
Экономика
Биткоин упал на 7% после рекордного роста
Сюжет:

Иммунолог оценила влияние влажной погоды на распространение COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Резкое потепление приводит к усилению скорости распространения респираторных заболеваний, включая коронавирус. Об этом в понедельник, 15 марта, рассказала врач иммунолог-терапевт Лариса Алексеева.

Сплошные минусы: как холодный январь скажется на пандемии
Морозы в Москве продлятся почти до конца месяца

«Особенно вирусы агрессивны при высокой влажности и температурных показателях от 0 до 10 градусов с положительной отметкой. Такая среда является благоприятной не только для гриппа, туберкулеза, ангины, отита, ринита, ротавируса, но и для новой коронавирусной инфекции», — отметила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

По ее словам, частицы COVID-19 способны на протяжении долгого времени находиться в атмосфере в условиях высокой влажности. Алексеева напомнила о необходимости использовать средства индивидуальной защиты в местах большого скопления людей не только в помещениях, но и на улицах.

Кроме того, как указала иммунолог, сильный ветер способствует росту скорости, с которой бактерии попадают на открытые участки тела человека.

Ранее в этот же день в Министерстве здравоохранения РФ заявили, что страна эффективно борется с коронавирусом, но полностью пандемию победить еще не удалось, поэтому необходимо соблюдать все правила санитарно-эпидемиологической безопасности.

В феврале профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова спрогнозировала, что очередной подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России начнется с переходом температур через ноль и при наступлении оттепелей.

В свою очередь врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что весенний всплеск заболеваемости COVID-19 произойдет в России в той или иной форме и придется на середину апреля.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021