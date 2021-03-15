Иммунолог оценила влияние влажной погоды на распространение COVID-19

Резкое потепление приводит к усилению скорости распространения респираторных заболеваний, включая коронавирус. Об этом в понедельник, 15 марта, рассказала врач иммунолог-терапевт Лариса Алексеева.

«Особенно вирусы агрессивны при высокой влажности и температурных показателях от 0 до 10 градусов с положительной отметкой. Такая среда является благоприятной не только для гриппа, туберкулеза, ангины, отита, ринита, ротавируса, но и для новой коронавирусной инфекции», — отметила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

По ее словам, частицы COVID-19 способны на протяжении долгого времени находиться в атмосфере в условиях высокой влажности. Алексеева напомнила о необходимости использовать средства индивидуальной защиты в местах большого скопления людей не только в помещениях, но и на улицах.

Кроме того, как указала иммунолог, сильный ветер способствует росту скорости, с которой бактерии попадают на открытые участки тела человека.

Ранее в этот же день в Министерстве здравоохранения РФ заявили, что страна эффективно борется с коронавирусом, но полностью пандемию победить еще не удалось, поэтому необходимо соблюдать все правила санитарно-эпидемиологической безопасности.

В феврале профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова спрогнозировала, что очередной подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России начнется с переходом температур через ноль и при наступлении оттепелей.

В свою очередь врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что весенний всплеск заболеваемости COVID-19 произойдет в России в той или иной форме и придется на середину апреля.

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