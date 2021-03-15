Снегопады повлияли на озимые культуры на Ставрополье

В Ставропольском крае после сильных снегопадов в феврале и марте улучшилось состояние озимых культур. Об этом со ссылкой на специалистов сообщили в пресс-службе губернатора Владимира Владимирова.

С начала марта в крае выпало около месячной нормы осадков, что благотворно сказалось на посевах озимых культур. Почти во всех районах запас влаги в почве приблизился к норме. Эксперты надеются на хорошие всходы озимых, пишет NewsTracker.

В семи районах уже началась посевная кампания. Аграрии приступили к севу ранних яровых культур, таких как горох, ячмень и овес.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что города на Кавказе, Краснодар и Ставрополь в этом году сталкивались с рекордными снегопадами, такого не было несколько десятков лет.