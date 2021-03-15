Эксперты оценили возможность освобождения IT-отрасли от плановых проверок

Предложение освободить в России профильные IT-компании от плановых проверок в рамках второго пакета поддержки отрасли в стране очень правильное, но вряд ли может быть реализовано в полном объеме. Об этом заявил «Известиям» Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» в понедельник, 15 марта.

По его словам, вероятность того, что надзорные органы будут готовы «целиком отказаться от плановых контрольных проверок даже на какое-то время очень низка».

«Однако в условиях старта налогового маневра в IT, когда практика его применения только накапливается, сведение подобных проверок к минимуму существенно бы снизило административную нагрузку на IT-компании», — сказал Лашин.

Он добавил, что это в свою очередь положительно отразится на создании благоприятной юрисдикции в стране.

Валентин Макаров, президент НП «Руссофт», также поддержал это предложение, назвав его «своевременным и реализуемым».

Он отметил, что производство программного обеспечения (ПО) с точки зрения технологических рисков не требует ничего, кроме энергообеспечения и систем связи, является экологически безопасным, несет минимальные технологические риски для здоровья сотрудников, поэтому проверять IT-компании на предмет технологических рисков нужно «в самую последнюю очередь».

Среди рисков реализации этой инициативы он назвал возможное усиление контрольных проверок со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС) для IT-компаний, которым предоставлены льготы по страховым взносам и налогу на прибыль. Предложение не касается освобождения от проверок налоговой.

Эксперт добавил, что в качестве следующего шага снижения потерь времени и денег IT-фирм стоило бы предложить отказ от плановых проверок ФНС и переход к интеллектуальному мониторингу финансовых потоков таких компаний. Также можно предложить создать аналогичную цифровую среду для мониторинга и всех других интересующих регулятора финансовых потоков.

Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» подчеркнул, что IT-компании в основном не нарушают противопожарные и санитарные требования. В них высокий уровень зарплат и социальные пакеты, а работодатель стремится соблюсти все эти требования «не из-за страха наказания, а из желания удержать своих сотрудников», предоставив им безопасные и благоприятные условия работы.

Никаких доходов бюджет из-за таких проверок от таких компаний не получает, заключил специалист.

В свою очередь Дмитрий Комиссаров, генеральный директор «МойОфис», назвал предложение освободить IT-компании от плановых проверок разумным и реализуемым. По его словам, оно может стать «ощутимой мерой поддержки отрасли в непростой для российской и мировой экономики период».

Он напомнил, что ранее регулятор предлагал аналогичные меры для предприятий, которые работают в наиболее пострадавших от пандемии отраслях, и IT-отрасль в тот пакет мер не входила.

В то же время Комиссаров считает, что освобождение от проверок не должно приводить к возникновению дополнительных рисков, поскольку у контролирующих органов остается механизм внеплановых проверок, которые призваны защитить государство и граждан от возможных недобросовестных действий IT-компаний.

Лев Матвеев, председатель совета директоров «СерчИнформ», отметил, что предложение в первую очередь коснется производителей «железа», для которых мера «значительно облегчит работу».

При этом мораторий, по его словам, не будет играть какой-то решающей роли для разработчиков ПО. Например, если в Трудовую инспекцию поступит жалоба сотрудника, то заявка автоматически повлечет за собой проверку работодателя.

«Отмена плановых контрольно-надзорных мероприятий не означает, что проверок не будет совсем, то есть в целом предложение скажется на бизнесе положительно. IT-компании все-таки сами стараются устранить проблемы, которые могут привести к остановке работы или каким-либо нарушениям», — сообщил Матвеев.

Однако, по его словам, в связи с «налоговым маневром» усилятся проверки со стороны ФНС, о чем IT-компании уже предупреждены. Это вызывает «гораздо больше сложностей», чем проверки пожарного надзора или Роспотребнадзора из-за «степени доверия государства бизнесу».

«Если льготы выделяются, то не хотелось бы получать в довесок дотошный контроль каждого шага», — заключил специалист.

Ранее в понедельник «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера России Дмитрия Чернышенко писали, что в рамках второго пакета поддержки IT-отрасли в стране профильные компании могут освободить от плановых проверок пожарного надзора, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования, Трудовой инспекции и других организаций.

Отмечалось, что инициативу озвучили в отрасли, она направлена на создание более комфортных условий для ведения IT-бизнеса при введении новых льготных налоговых ставок.

Источник газеты сообщал, что, если кабмин одобрит соответствующую меру, федеральный закон могут разработать уже к осени. Ответственными ведомствами назначат Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС.

В Минцифры заявили «Известиям», что включили в проект плана второго пакета мер поддержки для IT-компаний предложения отрасли, они сейчас обсуждаются.