Рязанской области выделят 28 млн рублей на лекарства от коронавируса

Более 28 млн рублей получит Рязанская область на закупку лекарств для больниц на лечение коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Как заявил губернатор Николай Любимов, чьи слова приводит 62INFO.ru, задача властей — сделать так, чтобы каждый житель получал качественную медицинскую помощь и в стационарах, и в домашних условиях, находясь под наблюдением врачей. Федеральная поддержка позволяет не прерывать эту работу.

В середине февраля глава Рязанской области говорил, что в регионе ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, будут действовать еще минимум полгода. Меры ослабят к лету, если тенденция к снижению заболеваемости сохранится.

За последние 24 часа в Рязанской области было выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Темп прироста за сутки составил 0,2%.