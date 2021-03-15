Врач допустила способность коронавируса запускать процессы старения

Течение коронавируса с возрастом становится тяжелее, а само заболевание, возможно, запускает процессы старения. Об этом 15 марта заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева на VI международной онлайн-конференции «COVID-19. Российский и международный опыт».

По ее словам, некоторые ученые называют коронавирус болезнью старения.

«Для этого есть два повода. Один — это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции всё тяжелее, а второй повод состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ткачева добавила, что помимо основных симптомов коронавируса — кашля, лихорадки и одышки, у пожилых пациентов возможен еще и делирий, он должен быть в перечне симптомов, оцениваемых при амбулаторном осмотре и госпитализации.

Ранее в этот же день сообщалось о завершении очередного этапа исследования, которое дает представление об общепопуляционном иммунитете к COVID-19. Он показал, что более чем у половины жителей крупных городов есть антитела к новому коронавирусу.

В Минздраве России 15 марта напомнили о необходимости соблюдения мер против COVID-19. Как заявила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова, Россия эффективно борется с коронавирусом, но полностью пандемию победить пока не удалось, поэтому нужно соблюдать все правила санитарно-эпидемиологической безопасности.