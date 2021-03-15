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YouTube ограничил доступ к фильму «Ржев. 500 дней в огне»

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Администрация YouTube ограничила доступ к фильму «Ржев. 500 дней в огне». Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает сайт kp.ru.

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Уточняется, что видеохостинг присвоил картине ограничение 18+, сделав его продвижение более затруднительным. Посмотреть его могут только пользователи, имеющие зарегистрированный аккаунт в соцсети.

«В картине нет никаких сцен насилия или иных кадров, которые бы нарушали нормы этой соцсети. Есть военная хроника, которую спокойно в школах показывают. Получается, наш фильм теперь нельзя показывать даже старшеклассникам», — возмутился продюсер фильма Ждан Тихонов.

На поступающие запросы администрация YouTube пока не отвечала.

12 марта Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно снять ограничения, наложенные на фильм «Крым. Путь на Родину» на видеохостинге YouTube и объяснить причины их введения. В ведомстве подчеркнули, что фильм не содержит какой-либо запрещенной информации. Действия администрации YouTube Роскомнадзор считает неприемлемыми.

Об ограничении доступа к фильму «Крым. Путь на Родину», который впервые был опубликован в 2015 году, стало известно 12 марта 2021 года.

При попытке открыть видео на странице видеосервиса пользователи видели сообщение, что в киноленте есть материалы, которые «могут напугать или шокировать».

Автор кинокартины Андрей Кондрашов назвал ограничение просмотра фильма актом диверсионной войны. Он выразил удивление в связи с тем, что, несмотря на недовольство США в отношении ленты, YouTube ранее не ограничивал доступ к ней.

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