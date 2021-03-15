Режим работы наплавных мостов изменят в Рязанской области

В Спасском районе Рязанской области изменится режим работы наплавных мостов. Это связано с подъемом уровня воды и увеличением «зеркала» реки Оки.

Как пишет РИА «7 новостей» со ссылкой на региональное министерство транспорта, наплавной мост у села Троица будет работать в режиме пропуска пешеходов и легковых автомобилей. С полудня там запретят движение грузового транспорта.

Наплавной мост у села Фатьяновка пока работает по фактической погоде. Со вторника, 16 марта, его закроют для всех видов транспорта и пешеходов.

12 марта сообщалось, что сильный паводок ждут в 25 населенных пунктах Рязанской области. Разлив рек возможен в первой-второй декаде апреля. В муниципалитетах уже создали группировки сил и средств для оперативного реагирования. К ликвидации чрезвычайных ситуаций подготовили порядка 4 тыс. человек и около 2 тыс. техники, девять беспилотников и две единицы авиатехники.