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Навальный находится в колонии во Владимирской области

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Блогер Алексей Навальный находится в ИК-2 во Владимирской области, сообщает в понедельник, 15 марта, ТАСС со ссылкой на письмо 235-го гарнизонного суда.

По совокупности выступлений: чем закончились суды над Навальным
По иску о клевете он признан виновным, а по делу «Ив Роше» приговор оставлен почти без изменений

Как отмечается, в указанном суде будет рассматриваться жалоба представителя оппозиционера на бездействие следователей после его госпитализации в Омске.

Уведомление о рассмотрении жалобы также направили начальнику ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области.

Рассмотрение жалобы назначено на вторник, 16 марта.

Кроме того, в сообщении добавили, что суд попросил руководство колонии обеспечить участие в судебном заседании блогера через видео-конференц-связь.

Ранее в понедельник адвокаты Навального написали в Twitter, что находятся у входа в ИК-2 в Покрове, однако им не сообщили, где конкретно находится их подзащитный.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный в 3,5 года колонии общего режима по делу компании «Ив Роше». Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене условного срока реальным. В колонии он должен провести 2,5 года.

25 февраля стало известно, что блогера этапировали из московского СИЗО-1 «Матросская тишина», где он находился с 17 января, а 28 февраля его доставили в исправительную колонию во Владимирской области.

12 марта стало известно, что Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области. Защите не сказали, куда и зачем его увезли. Адвокаты ранее предполагали, что политик останется в СИЗО до вступления в силу приговора по делу «Ив Роше».

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