Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Туризм
Горнолыжный сезон в Сочи продлили до 10 мая
Экономика
В правительстве задумались о расширении программы «Дальневосточный гектар»
Мир
Иран призвал США вновь присоединиться к ядерному соглашению
Интернет
Пользователей WhatsApp предупредили об ограничении функций
Политика
Матвиенко заявила о готовности РФ к диалогу с Советом Европы
Мир
Илон Маск стал «технокоролем» Tesla
Мир
На Украине увеличилась заполняемость реанимаций из-за COVID-19
Наука
Ученые рассказали о пользе гранатового сока при беременности
Экономика
Биткоин упал на 7% после рекордного роста
Сюжет:

Глава ПАСЕ рассказал об интересе ЕС к российской вакцине «Спутник V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Евросоюзе есть запрос на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил в понедельник, 15 марта, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс во время рабочего визита в Москве.

Работа на поставки: как «Спутник V» выходит на европейский рынок
Россия начала с ЕС научные консультации по своей вакцине

Глава ПАСЕ отметил во время встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, что правильно было бы обсудить вопрос доступности вакцинации и продвижения российских вакцин на европейский рынок, отмечается на портале «Дума ТВ».

Дамс пробудет в Москве с рабочим визитом с 15 по 16 марта. За это время он запланировал встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, главой российской делегации в ПАСЕ Петром Толстым и ее участниками, а также с представителями общественных организаций.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о возможности переговоров Евросоюза с разработчиком «Спутника V» с целью потенциального централизованного применения вакцины в ЕС.

Вместе с тем в Еврокомиссии заявили об отсутствии переговоров по вакцине «Спутник V».

Также в понедельник стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может одобрить российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» не раньше мая. Как подчеркнул глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, «Спутник V» является вакциной, которая заслуживает всеобщего интереса.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

Согласно информации, опубликованной медицинским журналом The Lancet, по итогам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев коронавируса — 100%.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021