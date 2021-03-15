Глава ПАСЕ рассказал об интересе ЕС к российской вакцине «Спутник V»

В Евросоюзе есть запрос на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил в понедельник, 15 марта, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс во время рабочего визита в Москве.

Глава ПАСЕ отметил во время встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, что правильно было бы обсудить вопрос доступности вакцинации и продвижения российских вакцин на европейский рынок, отмечается на портале «Дума ТВ».

Дамс пробудет в Москве с рабочим визитом с 15 по 16 марта. За это время он запланировал встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, главой российской делегации в ПАСЕ Петром Толстым и ее участниками, а также с представителями общественных организаций.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о возможности переговоров Евросоюза с разработчиком «Спутника V» с целью потенциального централизованного применения вакцины в ЕС.

Вместе с тем в Еврокомиссии заявили об отсутствии переговоров по вакцине «Спутник V».

Также в понедельник стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может одобрить российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» не раньше мая. Как подчеркнул глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, «Спутник V» является вакциной, которая заслуживает всеобщего интереса.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

Согласно информации, опубликованной медицинским журналом The Lancet, по итогам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев коронавируса — 100%.