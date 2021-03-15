Вакцинацию французских спасателей препаратом AstraZeneca приостановили

Французские спасатели отказались от вакцинации препаратом AstraZeneca из-за появления побочных эффектов у одного из пожарных. Об этом в понедельник, 15 марта, рассказало издание Le Point.

«Мы прекращаем использование вакцины AstraZeneca для вакцинации своих сотрудников после возникновения побочных эффектов у одного из пожарных, который был госпитализирован с сердечной аритмией после прививки. В качестве меры предосторожности мы приостановили вторую инъекцию препарата», — заявил официальный представитель Службы спасения и пожарной охраны департамента (SDIS).

Сообщается, что около 60 пожарных из департамента Буш-дю-Рон на прошлой неделе получили первую дозу вакцины AstraZeneca.

14 марта производители вакцины от коронавируса, компания AstraZeneca, заявили о безопасности препарата на фоне приостановки его использования в некоторых странах. По данным компании, детальное изучение состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в Европейском союзе (ЕС) и Великобритании препаратом от коронавируса AstraZeneca, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении у людей разного возраста, пола, национальности.

Накануне, 13 марта, стало известно, что трое медицинских работников в Норвегии попали в больницу с тромбами после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Как уточнило агентство страны по лекарственным средствам, также известно о серьезных или незначительных кровотечениях у нескольких молодых пациентов, привившихся той же вакциной.