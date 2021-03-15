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Эксперт прокомментировал укрепление рубля

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Укреплению рубля к доллару явно способствуют отсутствие свежих околосанкционных новостей и сохранение высоких цен на нефть. Об этом заявил «Известиям» Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» в понедельник, 15 марта.

«Курс рубля снова приблизился к отметке $73, что можно сейчас условно называть нижней границей сложившегося с конца прошлого года диапазона», — сказал эксперт.

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По его словам, цены на нефть если и влияют на укрепление рубля, «то не напрямую» — при работающем бюджетном правиле колебания цен на нефть не должны сказываться на рубле, а лишь ускорять наполнение Фонда национального благосостояния, — а опосредованно, через рост привлекательности российских нефтегазовых компаний.

Ранее в понедельник курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 73 рублей впервые с 17 декабря 2020 года.

Курс евро упал до 87,07 рубля — он подешевел почти на 60 копеек.

Ранее в этот же день стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,98% и составила $69,9 за баррель. Апрельские контракты на WTI опустились на 1,01% — до $66,26 за баррель.

На фоне этого российский рынок акций на Мосбирже вырос на 0,66% и достиг 3562,69 пункта. Индекс РТС вырос на 0,67%, до 1529,62 пункта.

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