Производство по переработке сухого гороха включили в ОЭЗ «Орел»

В границы особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел» включили дополнительный земельный участок площадью около 30 га. Решение об этом приняло Министерство экономического развития России.

Расширение границ ОЭЗ объясняется появлением нового инвестиционного проекта АО «ПИНЭКО». Компания планирует разместить на этом участке производственный комплекс по глубокой переработке сухого гороха. Его мощность составит 260 тыс. т в год, пишет InfoOrel со ссылкой на администрацию Орловской области.

Как ожидается, объем инвестиций составит более 23 млрд рублей в период с 2021 по 2024 год. Запуск нового предприятия позволит создать 297 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в модернизацию четырех сахарных заводов в Орловской области вложили с начала 2020 года 396,5 млн рублей. Мощности предприятий достигли 18,8 тыс. т сахарной свеклы в сутки. Наибольшую сумму в реновацию вложил сахарный комбинат «Колпнянский».