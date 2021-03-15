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Эксперты рассказали о проблемах для «Яндекса» при предустановке его поисковика

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Обязательная предустановка поисковика «Яндекса» на гаджеты может спровоцировать негативные последствия для компании. Об этом в понедельник, 15 марта, заявил «Известиям» глава аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

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«Насильственная установка поисковика будет выглядеть для «Яндекса» весьма проблематично, на мой взгляд, так как свое проникновение на устройство поисковик заслужит не мнением потребителей, а указом сверху, поэтому в самой компании говорят, что готовы рассматривать не саму установку, а предварительный выбор при инициализации нового смартфона», ― сказал он.

При этом эксперт отметил, что, учитывая, что в России продается порядка 30 млн смартфонов, доля «Яндекса» при соответствующем указе заметно вырастет. По его словам, компания сможет заработать на рекламе, что в свою очередь может на четверть увеличить рекламную выручку на мобильных устройствах.

Также аналитик выразил сожаление в связи с тем, что в России в настоящее время нет возможности создать конкурентоспособные смартфоны, а сама компания «Яндекс» уже пробовала войти в рынок, «но это завершилось фиаско». Поэтому, по его мнению, остается единственный вариант ― насильственная установка на смартфоны импортных производителей.

В свою очередь руководитель Content Review Сергей Половников сказал, что это вряд ли вообще произойдет, так как приведет к монополии, от которой и избавились с введением окна выбора поисковой системы при настройке устройства.

«Для «Яндекса» это будет иметь необратимые последствия. Компания и так находится в глубоком идейном кризисе и перестала быть локомотивом инноваций в российском IT», ― подчеркнул он. Эксперт также указал на то, что пользовательский опыт не изменится, выбор в пользу той или иной поисковой системы в настоящее время мотивирован. Иными словами, пользователь абсолютно осознанно выбирает ту или иную поисковую систему.

«Просто для тех, кто пользуется сервисами Google, будет чуть больше проблем, что еще больше скажется на антирейтинге «Яндекса», ― добавил Половников.

Ранее в этот день в Минцифры заявили, что с 1 июля производители гаджетов должны будут предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию отечественный поисковик. Какой именно, правительство определит позже.

В начале января стало известно, что правительство утвердило список российских программ для предустановки на продаваемые в России компьютеры, смартфоны и «умные» телевизоры. Распоряжение вступит в силу 1 апреля 2021 года.

На смартфоны и планшеты потребуется устанавливать 16 классов программ, в числе которых приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии», а также «Госуслуги» и платежная система «Мир».

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