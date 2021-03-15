Пруды в Казани могут засыпать из-за угрозы подтопления поселков

В Казани предложили засыпать или облагородить бесхозные плотины, чтобы исключить возможность подтопления поселков в случае их прорыва. Инициатива принадлежит начальнику управления гражданской защиты исполкома города Фердинанту Тимурханову.

Как поясняет Inkazan.ru, ранее гидротехнические сооружения работали на сельское хозяйство. После того как границы Казани были изменены, водоемы оказались на территории города.

Речь идет о порядка 20 прудах и озерах, находящихся в низинах, в которых скапливается талая вода. Водоемы ограничены плотинами. В случае их прорыва возможно возникновение потоков воды, которые станут угрозой домам и дорогам. Наиболее опасные объекты — озера в жилых кварталах Константиновка, Чебакса и Богородское.

Тимурханов предлагает провести инвентаризацию водных объектов и решить, что с ними делать дальше — засыпать или превратить в зону отдыха по примеру городских озер. Кроме того, для минимизации подтоплений необходимо расчистить русла рек, территории у мостов и провести ревизию колодцев.