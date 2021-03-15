Ущерб от незаконной вырубки лесов в Удмуртии оценили в 62 млн рублей

Ущерб от незаконной рубки лесов в Удмуртии составил 62 млн рублей. Лесные инспекторы провели 7 тыс. патрулирований и выявили 1265 нарушений законодательства. Таковы результаты работы в рамках операций «Лес» и «Лесовоз», которые представил региональный министр природных ресурсов Денис Удалов.

Он также рассказал, что лесные инспекторы и представители правоохранительных органов провели 906 совместных рейдов и выявили 49 случаев незаконной рубки леса. Они пресекли деятельность четырех преступных группировок, которые действовали на территории Завьяловского, Якшур-Бодинского и Яганского лесничеств.

По словам министра, которые приводит udm-info.ru, целевое использование древесины жестко контролируется. За 2020 год было рассмотрено около 15 тыс. заявлений от граждан и заключено 8 тыс. договоров купли-продажи. Далеко не все используют древесину по назначению. Сейчас на территории республики действует более 1 тыс. пунктов приемки и переработки. Зарегистрировано 460 таких пунктов с целью контроля их деятельности.

В середине февраля правительство России утвердило стратегию развития лесного комплекса до 2030 года. Вклад лесной отрасли в экономику к этому времени должен возрасти в два раза и составить до 1,14 трлн рублей. Это, в частности, должно стать возможным благодаря комплексной работе по ряду направлений, в том числе благодаря цифровизации отрасли.