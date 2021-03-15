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Матвиенко заявила о готовности РФ к диалогу с Советом Европы

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Россия готова вести открытый диалог с Советом Европы, несмотря на попытки использовать его как инструмент в противостоянии с РФ. Такое заявление в понедельник, 15 марта, сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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«К большому сожалению, мы по-прежнему сталкиваемся сегодня с попытками использовать Совет Европы как инструмент противостояния в отношениях с Россией, двойные стандарты, новые разделительные линии, необоснованные, несправедливые нападки на нашу страну. Но мы по-прежнему, отстаивая свои интересны, нацелены на четкий, открытый, взаимоуважительный диалог», — отметила она в ходе встречи с председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом.

Ранее в этот же день сообщалось, что Дамс 15–16 марта посетит Москву, где проведет встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, главой российской делегации в ПАСЕ Петром Толстым и ее участниками, а также с представителями общественных организаций.

1 марта в российском МИДе подтвердили готовность России работать в Совете Европы. 28 февраля постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский отметил, что целью РФ с момента вступления в Совет Европы является активное сотрудничество, а информация о выходе РФ из организации является неподкрепленным слухом.

Основанием для возможного исключения России из Совета Европы эксперты считают отказ от выполнения требования Европейского суда по правам человека, который 17 февраля потребовал от РФ освободить блогера Алексея Навального из-под стражи, согласно правилу 39 регламента суда.

В Минюсте России исключили возможность освобождения осужденного по требованию Евросоюза, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

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