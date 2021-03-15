Илон Маск стал «технокоролем» Tesla

Гендиректор американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск и финансовый директор Зак Киркхорн сменили «титулы». Об этом говорится в отчете компании, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в понедельник, 3 марта.

«С 15 марта 2021 года титулы Илона Маска и Зака Киркхорна изменились на Technoking of Tesla и Master of Coin соответственно. Илон и Зак также сохранят свои должности генерального директора и финансового директора», — говорится в тексте.

Новый титул Маска можно перевести как «Технокороль» Tesla, а Киркхорна — «Властелин монет», сообщает телеканал «360».

В 2018 году Маск заключил соглашение с SEC, которая обвиняла его в мошенничестве с ценными бумагами. Претензии регулятора вызвало сообщение бизнесмена в Twitter, когда Маск написал, что готов сделать Tesla непубличной компанией по цене $420 за акцию. Впоследствии это не подтвердилось, но ситуация привела к резким колебаниям котировок акций Tesla, где Маск является крупнейшим акционером.

12 марта 2021 года стало известно, что инвестор компании по производству электромобилей Tesla обратился в суд штата Делавэр с жалобой, направленной против публикаций Маска в Twitter, сообщается на сайте aif.ru. Он заявил, что Маск неоднократно нарушал условия соглашения с SEC и «продолжал публиковать твиты без необходимого предварительного согласования».