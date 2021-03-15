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На Украине увеличилась заполняемость реанимаций из-за COVID-19

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Из-за роста заболеваемости коронавирусом на Украине занята почти половина коек в реанимациях больниц страны. Об этом 15 марта сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании с президентом Владимиром Зеленским.

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«За последнюю неделю увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными COVID-19. Если на позапрошлой неделе была заполнена треть мест, то сейчас почти половина: 2212 из 4694», — передает пресс-служба украинского президента.

По словам Шмыгаля, в настоящее время задействовано 1072 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), что является самым большим показателем с начала пандемии на Украине.

«Это подтверждает негативную динамику и сложный ход заболеваемости», — отметил премьер-министр.

Он добавил, что лидером по числу пациентов с коронавирусом остается Киев с 44 600 пациентов, Ивано-Франковская область (17 994), а также Винницкая (15 133) и Черновицкая (14 220) области. Всего на Украине 213 тыс. активных больных, резюмировал глава правительства Украины.

По данным украинской системы мониторинга распространения эпидемии Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), за минувшие сутки в стране зафиксировано 6792 новых случая COVID-19, 130 человек умерли, 3491 пациент выздоровел. Всего за время пандемии на Украине выявлено более 1,467 млн случаев COVID-19, 1 226 007 человек выздоровели, умерли 28 433.

Ранее, 12 марта, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену с просьбой о помощи в получении вакцины против COVID-19 в рамках проекта COVAX от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ван дер Беллен подчеркнул готовность к принятию решения, которое позволит добиться этой цели в рамках инициативы проекта COVAX, который призван содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами.

4 марта Денис Шмыгаль сообщил, что на Украине началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции. Он заявил, что число заболевших увеличивается ежедневно, в связи с чем Украина может вернуться к модели локдауна.

Вакцинация от коронавируса началась в стране 24 февраля. Применяется индийская вакцина Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford. Отмечалось, что из Индии в страну доставили 500 тыс. доз Covishield.

Между тем 60% украинских медиков отказались делать прививки из-за недоверия к привезенному индийскому препарату.

Российскую вакцину «Спутник V» Киев регистрировать отказался.

Всего на Украине зарегистрированы три вакцины — Covishield, Pfizer и китайская CoronaVac производства Sinovac Biotech.

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