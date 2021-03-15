Судмедэксперта осудили в Кировской области по делу о «пьяном мальчике»
В Кировской области осудили судебно-медицинского эксперта Сергея Насонова, выявившего алкоголь в крови ребенка, погибшего в ДТП. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 5 % заработка», — сообщили в Генпрокуратуре.
Мужчину обвиняют по статье «Халатность».
13 июля майор полиции сбил насмерть шестилетнего ребенка на велосипеде. Насонов обнаружил в крови погибшего 0,51 промилле алкоголя. Семья мальчика в заключении усомнилась, допустив, что спирт мог появиться из-за неправильного хранения в морге. Специалист признал свою ошибку, подтвердив, что в момент гибели мальчик был трезв.
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