Опубликована программа форума по управлению интернетом RIGF 2021

Опубликована предварительная программа 11-го Российского форума по управлению интернетом (RIGF 2021), который пройдет 7–9 апреля в Москве.

Мероприятие проводится Координационным центром доменов.RU/. РФ при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ICANN, RIPE NCC, Технического центра Интернет и «Лаборатории Касперского».

За три дня работы форума пройдут восемь рабочих секций, где участники и ведущие эксперты обсудят самые разные вопросы: от суверенитета данных и построения системы доверия к цифровым продуктам до пользовательских соглашений с интернет-платформами и искусственного интеллекта.

В первый день RIGF 2021 состоится традиционная церемония вручения награды «За заслуги в сфере интернета» (Virtuti Interneti). Награда учреждена Координационным центром в 2010 году, и ее лауреатами становятся представители интернет-сообщества, бизнеса, науки и государства, внесшие значимый вклад в развитие Рунета и глобального интернета.

На секции «Управление интернетом», которую проведут директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев и исполнительный директор DiploFoundation Йован Курбалийя, обсудят доклад по вопросам международного сотрудничества в цифровую эпоху, подготовленный по заданию Генерального секретаря ООН независимой экспертной Группой высокого уровня по цифровому сотрудничеству. В дискуссии также примут участие Татьяна Матвеева (администрация президента РФ), Рашид Исмаилов («Вымпелком»), Мэнди Карвер (ICANN) и Вольфганг Кляйнвахтер (Орхусский университет).

Секция «Суверенитет данных» пройдет под руководством Михаила Якушева (Высшая школа экономики). О новом правовом поле, регулирующем различные типы данных, а также о нормах и принципах сбора и обработки данных поговорят Наталья Великородняя (МТС), Саркис Дарбинян (Digital Rights Center), Бертран де ла Шапель (Internet&Jurisdiction Policy Network), Александра Орехович (ФРИИ) и Николай Дмитрик (МГУ).

Второй день работы RIGF 2021 будет посвящен вопросам обеспечения безопасности в интернете и экономике интернет-бизнеса. 8 апреля форум откроет секция «Атрибуция киберпреступников в интернете. Мифы и реальность», модератором которой станет известный эксперт в области кибербезопасности Алексей Лукацкий (Cisco). В ходе дискуссии участники рассмотрят, возможна ли однозначная атрибуция киберпреступников в интернете, расскажут о юридических тонкостях расследования киберпреступлений и ответят на вопрос, как улучшить ситуацию с атрибуцией киберпреступности. Среди выступающих: Лиис Вихул (Cyber Law International), Сергей Голованов («Лаборатория Касперского»), Александр Калинин (Group IB) и Игорь Залевский («Ростелеком-Солар»).

На секции «Экономика и бизнес», которую проведет Евгения Дмитриева (Общественная палата РФ), эксперты обсудят растущую роль и ответственность транснациональных интернет-гигантов перед пользователями и государством, а также необходимость создания равных конкурентных условий для отечественных и зарубежных разработчиков на рынке цифровых технологий и услуг. Своим мнением по этим вопросам поделятся Владимир Габриелян (Mail.Ru Group), Вадим Глущенко (Центр компетенций по глобальной IT-кооперации) и Алексей Гореславский (АНО «Диалог»).

Тема безопасности и доверия будет продолжена и в заключительной секции второго дня «Построение системы доверия в цепочках поставок». Участники поговорят о том, как обеспечить доверие к продуктам и услугам в области ИКТ и найти работоспособную модель сотрудничества между государствами, техническими сообществами, производителями и исследователями для выработки норм, стандартов и правил, регулирующих эту отрасль. В ходе секции выступят Николай Зубарев (АНО «Цифровая экономика»), Андрей Ярных («Лаборатория Касперского») и другие эксперты.

Заключительный день RIGF 2021 откроет секция «Новые технологии. Искусственный интеллект и этика», участники которой рассмотрят необходимость ответственного подхода к развитию искусственного интеллекта в таких областях, как медицина, промышленность, транспорт.

О том, как преодолеть неравенство правового положения интернет-платформы и пользователя, пойдет речь на секции «Пользовательские соглашения с интернет-платформами: как защитить права российских пользователей и интересы государства», модератором которой выступит Анна Дупан (Высшая школа экономики). Юлиана Бикбулатова (Высшая школа экономики), Елена Заева (ФАС России), Карен Казарян (РАЭК), Роман Крупенин (Яндекс) и Дмитрий Магоня («Арт Де Лекс») выяснят, при каких условиях отношения пользователя и интернет-площадки могут быть подчинены российскому праву, и поделятся опытом нормативного регулирования пользовательских соглашений и контента.

Кроме того, в этом году впервые в рамках Российского форума по управлению интернетом пройдет специальный курс для студентов, аспирантов и недавних выпускников, интересующихся вопросами развития и использования интернета и технологий. Слушатели курса вместе с приглашенными экспертами обсудят основные вопросы из программы RIGF 2021 и сформулируют тезисы, которые лягут в основу Молодежных посланий его участникам. Также слушатели спецкурса получат возможность выступить на Молодежной секции заключительного дня форума.

Участие в форуме бесплатное, необходима регистрация: https://rigf.ru/reg/