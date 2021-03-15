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Цзю поддержал Поветкина перед его боем с Уайтом
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Цзю поддержал Поветкина перед его боем с Уайтом

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Российский боксер Константин Цзю в понедельник, 15 марта, обратился к Александру Поветкину перед его боем-реваншем с британцем Диллианом Уайтом и посоветовал поработать над защитными действиями.

«Саша, я работал с тобой очень много времени, знаю твои возможности. Если ты будешь готов и настроен так, как ты это делал раньше, то у тебя получится, всё будет здорово. Мы увидим тебя с поднятой рукой еще раз», — приводит слова Цзю телеканал РЕН ТВ.

В интервью телеканалу боксер высказал мнение, что Поветкину по силу снова победить Уайта, но перед ответным поединком ему нужно поработать над защитными действиями.

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«Мы занимаемся боксом, любой сценарий может быть реалистичен. Больше всего надеюсь, что Саша поработал над ошибками, которые допустил в том бою, пропустив удары Уайта, надеюсь, что он сможет реализовать потенциал, который у него все еще остался. Прежде всего, он доказал, что у него сумасшедший характер, обалденный характер. После таких двух нокдаунов подняться и отработать прекраснейшую комбинацию, завершить бой — это просто супер», — отметил Цзю.

При этом, по его мнению, пауза, вызванная несколькими вынужденными переносами боя, принесла больше пользы 32-летнему Уайту, а не 41-летнему Поветкину. Боксер считает, что британец больше восстановился, а это тоже определенное преимущество.

Цзю также выразил уверенность, что неподдельная любовь к Родине поможет Поветкину в бою. Также он полагает, что на спортсмена никак не повлияет тот факт, что он проведет бой-реванш с Уайтом на Гибралтаре, несмотря на то что большинство местных жителей будут поддерживать Уайта.

Поветкин проведет бой с Уайтом 27 марта на Гибралтаре. Телеканал РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.

Этот поединок для британца станет реваншем, поскольку прошлая его встреча с Поветкиным на ринге завершилась победой россиянина.

Александр Поветкин — заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр (2004), чемпион мира (2003), двукратный чемпион Европы (2002, 2004), чемпион Игр доброй воли (2001), несколько раз становился чемпионом России, являлся регулярным чемпионом мира по версии WBA (2011–2013).

В случае повторной победы над Уайтом он станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе, которым в настоящее время владеет еще один британец — Тайсон Фьюри.

Диллиан Уайт — бывший кикбоксер, чемпион Европы и двукратный чемпион Великобритании по кикбоксингу по версии K-1. В течение пяти лет занимал первое место в рейтинге лучших кикбоксеров Великобритании. Является бывшим временным чемпионом мира по версии WBC (2019–2020) и обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC (2019–2020). На его счету 29 боев, из них 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.

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