Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Генпрокуратура Белоруссии направила в суд дело о подготовке к беспорядкам
Общество
Более половины вакцинировавшихся от COVID-19 москвичей оказались старше 60 лет
Авто
В России начались продажи обновленной модели Kia Stinger
Авто
Минтранс сообщил о начале тестирования беспилотных авто в РФ в 2021 году
Общество
Диетолог предостерегла от попытки заменить весь рацион углеводами во время поста
Общество
В Гидрометцентре оценили влияние дождей на ситуацию с водоснабжением в Крыму
Спорт
Цзю поддержал Поветкина перед его боем с Уайтом
Наука
Ученые рассказали о пользе гранатового сока при беременности
Мир
КНР призвала Украину не политизировать действия китайских компаний в Крыму

В Гидрометцентре оценили влияние дождей на ситуацию с водоснабжением в Крыму

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Приток воды после весенних дождей в Крыму составит 25–65%, эти показатели не позволят решить проблему с недостатком воды. Об этом в понедельник, 15 марта, заявил глава Гидрометцентра Сергей Борщ.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов — об отношениях с Украиной, изменениях в Конституции и коронавирусе

«Что касается Республики Крым, то там дождевой приток воды в водохранилища на реках Республики Крым составит лишь 25-65%. То есть он существенно не улучшит положение с недостатком воды, которое есть сейчас», — отметил синоптик в ходе пресс-конференции в «МИА Россия сегодня». Его слова приводит «РИА Новости».

Борщ добавил, что надежду стоит возлагать на дожди в мае и июне.

Согласно данным Гидрометцентра, в Чернореченское водохранилище поступит от 50% до 75% нормы воды, в Белогорское — от 30% до 50%, в Симферопольское — от 20% до 30%, в Партизанское — от 20% до 35%.

Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны выделит Крыму и Севастополю в совокупности более 3 млрд рублей на решение проблем с водоснабжением полуострова. Глава кабмина уточнил, что данные средства будут направлены на поиск новых месторождений питьевых подземных вод и на модернизацию региональных сетей водоснабжения.

10 марта сообщалось, что крымские власти намерены подать иск к Украине из-за причиненного ущерба полуострову в результате водной блокады. По мнению спикера Госсовета республики Владимира Константинова, судебный процесс имеет «моральное значение».

При этом в Киеве считают, что власти не должны снабжать Крым водой до тех пор, пока полуостров не вернется в состав страны.

Депутат крымского парламента Алексей Черняк подчеркнул, что регион никогда не вернется в состав Украины, а стабильное водоснабжение получит при помощи федерального центра.

После воссоединения в 2014 году Крыма с Россией по итогам референдума подача воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу в республику была полностью прекращена Украиной в одностороннем порядке.

Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Президент России Владимир Путин отмечал, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021