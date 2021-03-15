В Гидрометцентре оценили влияние дождей на ситуацию с водоснабжением в Крыму

Приток воды после весенних дождей в Крыму составит 25–65%, эти показатели не позволят решить проблему с недостатком воды. Об этом в понедельник, 15 марта, заявил глава Гидрометцентра Сергей Борщ.

«Что касается Республики Крым, то там дождевой приток воды в водохранилища на реках Республики Крым составит лишь 25-65%. То есть он существенно не улучшит положение с недостатком воды, которое есть сейчас», — отметил синоптик в ходе пресс-конференции в «МИА Россия сегодня». Его слова приводит «РИА Новости».

Борщ добавил, что надежду стоит возлагать на дожди в мае и июне.

Согласно данным Гидрометцентра, в Чернореченское водохранилище поступит от 50% до 75% нормы воды, в Белогорское — от 30% до 50%, в Симферопольское — от 20% до 30%, в Партизанское — от 20% до 35%.

Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны выделит Крыму и Севастополю в совокупности более 3 млрд рублей на решение проблем с водоснабжением полуострова. Глава кабмина уточнил, что данные средства будут направлены на поиск новых месторождений питьевых подземных вод и на модернизацию региональных сетей водоснабжения.

10 марта сообщалось, что крымские власти намерены подать иск к Украине из-за причиненного ущерба полуострову в результате водной блокады. По мнению спикера Госсовета республики Владимира Константинова, судебный процесс имеет «моральное значение».

При этом в Киеве считают, что власти не должны снабжать Крым водой до тех пор, пока полуостров не вернется в состав страны.

Депутат крымского парламента Алексей Черняк подчеркнул, что регион никогда не вернется в состав Украины, а стабильное водоснабжение получит при помощи федерального центра.

После воссоединения в 2014 году Крыма с Россией по итогам референдума подача воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу в республику была полностью прекращена Украиной в одностороннем порядке.

Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Президент России Владимир Путин отмечал, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.