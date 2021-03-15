В «Новой газете» сообщили о неизвестном химическом веществе у входа в редакцию
У входа в редакцию «Новой газеты» распылено или разлито неизвестное химическое вещество. Пострадавших нет, рассказала «Известиям» 15 марта пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
«Распылено или разлито, мы не знаем. Работают специальные службы, МЧС, МВД, газ (газовая служба. — «Известия»). Сейчас приедут химики для анализа ситуации. Пострадавших нет, продолжаем работать», — отметила она.
По словам Прусенковой, работники издания считают произошедшее химической атакой, однако требуется подтверждение специалистов.
Здание расположено в Москве по адресу Потаповский переулок, 3. Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб, из здания эвакуировали 15 человек.
По словам собеседника агентства, едкий запах, на который пожаловались в редакции, оказался не ядовит. Замеры показали, что содержание вредных веществ в воздухе не превышает предельных значений. Сейчас всех сотрудников вернули на рабочие места, добавил он.