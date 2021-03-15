Дворцовый и Большеохтинский мосты разведут в Петербурге

В Санкт-Петербурге в ночь на 16 марта разведут Дворцовый и Большеохтинский мосты. Это будут технологические разводки. Так мостовики готовятся к началу сезона навигации на Неве. Мосты будут разводить почти каждую ночь.

В пресс-службе СПбГБУ «Мостотрест» телеканалу «78» уточнили, что в ночь на вторник Дворцовый мост разведут с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55, а Большеохтинский — с 2:00 до 5:00. Следующей ночью разведут Большеохтинский мост в то же время, а также Биржевой мост с 2:00 до 04:55. В ночь на 18 и на 19 марта — Троицкий мост с 1:20 до 4:50.

Всего же до открытия навигации 10 апреля специалисты должны провести около 50 разводок мостов по Неве и Малой Неве.

12 марта сообщалось, что в Петербурге на два месяца закроют на ремонт «мост глупости». Там уже случилось 204 ДТП. После ремонта моста планируется углубить улицу под ним.